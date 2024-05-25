Двоє чоловіків загинули внаслідок можливого вибуху боєприпасу: поліція встановлює деталі

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 76

Сьогодні, 25 травня, близько 7.20 в одному з приватних будинків поблизу Полтави знайшли тіла двох загиблих чоловіків. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, тіла виявив місцевий мешканець. Він і викликав поліцію.

На місці події правоохоронці встановили, що загиблим 28 та 30 років, вони місцеві мешканці, а їхні тіла мають на собі ушкодження. Стеля та стіни кімнати мають пошкодження, характерні для вибуху боєприпасу. Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують встановлювати обставини та причини загибелі чоловіків.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині 15-річний хлопець отримав травму внаслідок вибуху саморобного пристрою.