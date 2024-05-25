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Монстри, детективи і борщ: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 40

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Євгенія Кузнєцова. Софія Сулим «Коротка історія українського борщу»

Хай ти замовляєш додому суші та п’єш флетвайт на кокосовому молоці — та якщо в грудях твоїх тріпоче українське серце, у тебе хоч-не-хоч виникне потреба зварити справжній борщ. Саме так і сталося з Андрієм, простим хлопцем, який гідно прийняв борщовиклик. Цю книгу можна було б назвати «Одіссея борщу», якби Одіссей у своїх мандрівках ніколи не виїжджав за межі Київської області, а відповіді на фундаментальні питання життя і смерті шукав у капустяних базарних рядах. Чи відкриється Андрію таємниця справжнього борщу, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книжку, яка виконана в досить цікавому форматі коміксу.

Чак Поланік «Невидимі монстри»

Красуня — фотомодель Шенон Макфарленд мала все. Хлопець, блискуча кар’єра, вірні друзі. А потім… Постріл з пістолета в самісіньке гарне личко. Катастрофа, трагедія, шок. Шенон перетворюється на потвору. Тепер вона ховається від людей і займається аферами та грабунками. Завдяки цьому дівчина завжди має доступ до сильних знеболюючих та наркотиків. Але вічно так тривати не може. Шенон втомилася від невидимості. І жадає помсти.

  

 

 

Всеволод Нестайко «Неймовірні детективи. Таємничий голос за спиною»

Женя Кисіль — звичайний київський шестикласник. Ніяких тобі пригод, небезпек, запаморочливих несподіванок. Аж раптом загадково зникає його найкращий друг — Вітасик. У школі починається справжній хаос. Хіба ж усидиш на місці, коли твій друг, можливо, у смертельній небезпеці? Аби врятувати Вітасика, Женя починає власне детективне розслідування.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: pexels.com
Теги: книги бібліотека
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