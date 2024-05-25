Монстри, детективи і борщ: що кременчужанам почитати на вихідних

Євгенія Кузнєцова. Софія Сулим «Коротка історія українського борщу» Хай ти замовляєш додому суші та п’єш флетвайт на кокосовому молоці — та якщо в грудях твоїх тріпоче українське серце, у тебе хоч-не-хоч виникне потреба зварити справжній борщ. Саме так і сталося з Андрієм, простим хлопцем, який гідно прийняв борщовиклик. Цю книгу можна було б назвати «Одіссея борщу», якби Одіссей у своїх мандрівках ніколи не виїжджав за межі Київської області, а відповіді на фундаментальні питання життя і смерті шукав у капустяних базарних рядах. Чи відкриється Андрію таємниця справжнього борщу, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книжку, яка виконана в досить цікавому форматі коміксу.

