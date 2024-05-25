Графік погодинних відключень на 25 травня збільшили на дві години

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 192

Попередньо світло б мали вимикати за графіком із 20.00 до 22.00

На сьогодні, 25 травня, у Кременчуці та на Полтавщині збільшили тривалість погодинних відключень. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Сьогодні світло вимикатимуть за графіком із 20.00 до 24.00.

Попередньо учора повідомляли, що віключення триватимуть із 20.00 до 22.00.

Нагадаємо, зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

Також раніше у «Кременчуцького Телеграфа» вийшов матеріал про те, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.