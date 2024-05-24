Графік погодинних відключень на суботу: коли у Кременчуці застосовуватимуть обмеження

Завтра, 25 травня, у Кременчуці графіки погодинних відключень застосовуватимуть лише з 20.00 до 22.00. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго».
Обсяг розвантаження для Полтавської області становить 55 МВт.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.
Нагадаємо, у «Кременчуцького Телеграфа» є матеріал про те, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.