Графік погодинних відключень на суботу: коли у Кременчуці застосовуватимуть обмеження

Сьогодні, 19:16 Переглядів: 579

Попередньо світло вимикатимуть лише увечері, під час максимального вечірнього споживання

Завтра, 25 травня, у Кременчуці графіки погодинних відключень застосовуватимуть лише з 20.00 до 22.00. Про це повідомляють у пресслужбі АТ «Полтаваобленерго». Обсяг розвантаження для Полтавської області становить 55 МВт. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть. Нагадаємо, у «Кременчуцького Телеграфа» є матеріал про те, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.

Поділитись новиною



