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Надзвичайні новини

Взяли під варту наркоторговця з Горішніх Плавнів, який збував PVP з власного житла

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 118

 

За такий злочин суд може призначити до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Кременчуцька окружна прокуратура повідомила про підозру 34-річному горішньоплавнянину за фактом розповсюдження психотропної речовини PVP. Чоловіка звинувачують за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин. 24 травня суд за клопотанням прокурора застосував до затриманого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.

Слідство встановило, що раніше судимий наркоторговець збував PVP містянам, не виходячи з власного житла. Правоохоронці затримали його безпосередньо після збуту психотропів одному з місцевих жителів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції № 2 Кременчуцького райуправління поліції.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали 34-річного мешканця села Білецьківка Кременчуцького району під час збуту PVP.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: nagrani.com.ua
Теги: наркотики прокуратура Горішні Плавні
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