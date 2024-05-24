Взяли під варту наркоторговця з Горішніх Плавнів, який збував PVP з власного житла

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За такий злочин суд може призначити до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Кременчуцька окружна прокуратура повідомила про підозру 34-річному горішньоплавнянину за фактом розповсюдження психотропної речовини PVP. Чоловіка звинувачують за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин. 24 травня суд за клопотанням прокурора застосував до затриманого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.

Слідство встановило, що раніше судимий наркоторговець збував PVP містянам, не виходячи з власного житла. Правоохоронці затримали його безпосередньо після збуту психотропів одному з місцевих жителів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції № 2 Кременчуцького райуправління поліції.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали 34-річного мешканця села Білецьківка Кременчуцького району під час збуту PVP.