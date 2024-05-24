У Кременчуці виявили автівку із пошкодженим номером кузова

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 117

Сьогодні, 24 травня, у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль із пошкодженим номером кузова. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За попередньою інформацією, водія автомобіля ВАЗ 2109 зупинили за порушення правил дорожнього руху по вулиці Вадима Пугачова. Під час огляду автомобіля правоохоронці з'ясували, що частина номера кузова була вирізана та змінена.

Оскільки у цьому є ознаки кримінального правопорушення, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення обставин.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили автівку зі зміненим номером кузова.