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У Кременчуці патрульні виявили «автомобіль-двійник»

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 306

 

Водія зупинили за порушення правил дорожнього руху

Учора, 25 квітня по вулиці Хорольській патрульні зупинили автомобіль Nissan Almera. Водій транспортного засобу порушив ПДР, повідомляють у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

 

Під час огляду автомобіля патрульним вдалося встановити, що номера кузова було змінено «кустарним методом».

Для встановлення причетності водія до кримінального правопорушення на місце події викликали слідчих, повідомляють у патрульній поліції Кременчука.

Нагадаємо, у Кременчуці патрульні зупинили водія, вміст алкоголю в крові якого перевищував норму у 8 разів.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: Кременчук пдр автомобіль порушення ПДР
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