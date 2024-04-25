Завтра, 26 квітня, в Кременчуці відкриють Центр рекрутингу ЗСУ — другий на території Полтавщини

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За інформацією «Кременчуцького Телеграфа», завтра, 26 квітня, у Кременчуці планується відкриття Центру рекрутингу Збройних Сил України. Він знаходитиметься у приміщенні ЦНАПу. Офіційних повідомлень про цю подію поки немає.

На питання нашого видання щодо відкриття Центру рекрутингу директор ЦНАПу Тетяна Печериця цю інформацію не підтвердила, від коментаря відмовилася, порадивши звертатися до Кременчуцької районної військової адміністрації. У Полтавському обласному Територіального центру комплектування та соціальної підтримки інформацію також не підтвердили, зазначивши, що до відкриття Центрів рекрутингу вони не мають жодного відношення.

Начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік наразі знаходиться у відпустці, проте в його пресслужбі цю інформацію підтвердили.

Попередньо офіційне відкриття Центру рекрутингу ЗСУ в Кременчуці планується на 13.00.

Нагадаємо, що наприкінці березня у Полтаві відкрився перший в області та четвертий в Україні Центр рекрутингу ЗСУ. Його відкрили завдяки спільним зусиллям Полтавської ОВА, Міноборони та Генштабу ЗСУ. Рекрутинговий центр у Полтаві знаходиться на вулиці Соборності 45а. Він працює в будні дні з 8.00 до 17.00.

Кожний охочий може отримати там фахову консультацію, заповнити анкету та, за бажання, рекрутуватися до Збройних Сил України. У Центрі рекрутингу прийом ведуть цивільні спеціалісти, які надають консультацію з усіх питань.

Там зараз доступні сотні вакансій у військових частинах ЗСУ та Національної гвардії України. Серед них: оператори БПЛА, водії, спеціалісти з ремонту техніки, медики. Всі вони доступні як для чоловіків, так і жінок. Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця становить 20 тисяч гривень. Також виплачується додаткова винагорода залежно від місця проходження служби.

— Кожен, хто прийде, буде оформлений саме в ту бригаду і на ту посаду по фаху, яку він забажає. Ми можемо контролювати це разом з представником Міноборони та Генштабом і надавати консультацію, підтримку кожному, хто виявить бажання долучитися до лав ЗСУ, — розповів під час відкриття центру рекрутингу в Полтаві начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Ознайомитись з переліком доступних вакансій для служби в лавах ЗСУ можна на порталі recruiting.mod.gov.ua