На Кременчуччині провели військові збори по «Захист України» з випускниками

Базові навички з військової справи у Кременчуцькому районі отримали понад 300 учнів випускних класів
За ініціативи Полтавського обласного територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в закладах загальної середньої освіти Полтавської області проводять військові збори з учнями випускних класів.
Заняття та заходи проводять військовослужбовці ТЦК та СП Полтавщини спільно з військовими частинами, які розташовані на території області.
Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Фейсбук.
Як зазначається у повідомленні, найактивніше участь у таких зборах приймали військові Кременчуцького районного ТЦК та СП. Лише упродовж квітня вони провели у громаді збори з предмета «Захист України» для учнів 7 закладів загальної середньої та позашкільної освіти та навчали на них понад 300 учнів випускних класів. Така ж робота проводиться у всіх районах області.
У Полтавському обласному ТЦК та СП наголошують, що основною метою проведення військових навчань є якісна підготовка молоді допризовного віку з військових, тактичних та медичних дисциплін у рамках вивчення предмета «Захист України».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.