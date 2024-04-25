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На Кременчуччині провели військові збори по «Захист України» з випускниками

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 181

 

Базові навички з військової справи у Кременчуцькому районі отримали понад 300 учнів випускних класів

За ініціативи Полтавського обласного територіального центра комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в закладах загальної середньої освіти Полтавської області проводять військові збори з учнями випускних класів.

Заняття та заходи проводять військовослужбовці ТЦК та СП Полтавщини спільно з військовими частинами, які розташовані на території області.

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Фейсбук.

Як зазначається у повідомленні, найактивніше участь у таких зборах приймали військові Кременчуцького районного ТЦК та СП. Лише упродовж квітня вони провели у громаді збори з предмета «Захист України» для учнів 7 закладів загальної середньої та позашкільної освіти та навчали на них понад 300 учнів випускних класів. Така ж робота проводиться у всіх районах області.

— На заняттях школярі не лише отримують початкові уявлення про армію України, знайомляться з військовими професіями, але й здобувають базові навички військової справи. Окрім того, отримана інформація, цілком можливо, допоможе багатьом випускникам обрати свою майбутню професію, — зазначається у повідомленні.

У Полтавському обласному ТЦК та СП наголошують, що основною метою проведення військових навчань є якісна підготовка молоді допризовного віку з військових, тактичних та медичних дисциплін у рамках вивчення предмета «Захист України».

У школах Полтавщини дітей навчатимуть керувати дронами — Полтавський обласний ТЦК та СП
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: ТЦК та СП ТЦК військовий збір учні випускники
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