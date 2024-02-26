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Кременчук, Освіта, Полтавщина

У школах Полтавщини дітей навчатимуть керувати дронами – Полтавський обласний ТЦК та СП

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 259

 

Полтавщина традиційно стала першою, де нові напрямки навчання почали впроваджуватися на практиці

У школах Полтавщини дітей навчатимуть керувати дронами. Про це повідомили на сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП у Фейсбуці.

 

– Навчати дітей захищати свою країну потрібно відповідно до вимог нашого часу. Очевидно саме з такою метою до програми дисципліни Захист України на 2023-2024 навчальний рік було внесено важливі зміни, – йдеться у повідомленні.

Відтепер на уроках учні навчатимуться тактичної медицини, мінній безпеці, орієнтуватися на місцевості та керувати БПЛА.

Полтавщина традиційно стала першою, де нові напрямки навчання почали впроваджуватися на практиці. Так, Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського на базі одного з закладів вищої освіти провели курси підвищення кваліфікації для викладачів предмета Захист України. Розпочали з безпілотників, а надалі плануються подібні курси у напрямку тактичної медицини.

 

Також з викладачами обговорили питання покращення навчально-матеріальної бази, адже дрони для навчання ще потрібно закупити. Крім того, обговорили планування і проведення 3-денних навчальних зборів, які є обов’язковими під час викладання предмета Захист України.

 

– Полтавський обласний ТЦК та СП зацікавлений у якісному отриманні учнями первинних військових навичок, тож долучається до даного процесу всіма доступними можливостями, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що торік журналісти «Кременчуцького Телеграфа» стали свідками відкриття класу безпеки в одній зі шкіл Кременчуцького району.

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Автор: Дарія Згура
Теги: дрони навчання школи Полтавщина
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