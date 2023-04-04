У школі на Кременчуччині відкрився клас безпеки: перший урок пройшов з поліцією та ДСНС

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 314

Сьогодні, 4 квітня, у Рокитнянській гімназії відбулось відкриття класу безпеки. Це вже другий клас безпеки у Кременчуцькому районі.

На початку церемонії учениці гімназії привітали гостей піснею та промовою. Крім того, всі учасники заспівали гімн України та згадали загиблих воїнів хвилиною мовчання. Далі староста Рокитянської громади Олена Лагай подарувала у клас безпеки дорожні знаки.

Після цього голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, директор Рокитнянської гімназії Дмитро Боярський, Голова Омельницької тергромади та керівник Кременчуцького управління ДСНС перерізали червону стрічку та офіційно відкрили клас безпеки. Тут же працівники ДСНС та поліції провели для дітей перший урок із реквізитами. Спочатку надзвичайники розповіли дітям, як правильно користуватись вогнегасниками, далі дали приміряти куртки та каски, а потім розповіли правила мінної безпеки.

— Основна наша мета — познайомити їх з тими, хто такі поліцейські та як діяти у тій чи іншій ситуації, коли ви самі вдома. Або якщо побачили небезпечний предмет. Часто буває, коли діти стають жертвами домашнього чи сексуального насильства і важливо, щоб вони не боялися попросити у поліцейського на вулиці допомоги, потрапивши в нестандартну ситуацію, — зазначила пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко.

До речі клас безпеки відкрили за ініціативи та співпраці МОНу з поліцією, ДСНС і медичною службою. Тому він має декілька пізнавально-навчальних зон:

домедичної допомоги,

протипожежної безпеки,

поліції,

лікарських засобів.

Незабаром тут має відкритися й кабінет мінного захисту. Створили клас за кошти Омельницької об’єднаної громади.

За словами директора Рокитнянського НВК Дмитра Боярського, у класі вже був ремонт, але туди закупили жалюзі та наочні й ігрові матеріали. Загалом на це витратили близько 50 тис. грн. Ще сюди докуповуватимуть джгути та манекени. А згодом з’явиться протимінна та ігрова зони.

А на завершення зустрічі працівники поліції та ДСНС роздали школярам подаруночки у вигляді наліпок та світловідбивних браслетів.