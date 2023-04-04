У Кременчуці «марафетять» фонтани

У Кременчуці готуються до літа — ремонтують фонтани. Сьогодні, 4 квітня, на бульварі Українського Відродження (колишня назва — бульвар Пушкіна) «ТелеграфЪ» зустрів працівників КП «Благоустрій Кременчука», які лагодили фонтани. Кажуть, механізми працюють нормально, а от косметичний ремонт треба зробити.
Коли тут включать фонтани, поки що невідомо, а от у сквері ім. Бабаєва, ймовірно, водограй запрацює вже на Великдень.
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