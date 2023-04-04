На що знизились ціни на АЗС Полтавщини та де вигідніше заправляти автівку 4 квітня

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 222 Коментарів: 1

Сьогодні на заправках Кременчука та Полтавщини ціни на автомобільне пальне знизились

У вівторок, 4 квітня, ціни на автомобільне пальне на заправках Полтавщини трохи знизили. Без змін залишилися лише ціна на автогаз. Пальне поки не дорожчає. До речі, експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні, 4 квітня, у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 4.04.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,36 -0,13 -0,258% Бензин А-95 47,50 0,00 0% Бензин А-92 45,47 0,00 0% Дизельне пальне 47,17 -0,08 -0,165% Газ автомобільний 21,91 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 4.04.2023 р.