7 квітня у Кременчуці в бібліотеці відбудуться заняття «Шейпінг з солодкою історією»

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7 квітня о 14.00 у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці до Всесвітнього дня здоров’я відбудуться заняття з шейпінгу «Шейпінг з солодкою історією».

Ведуча занять — Оксана Хомченко, фітнес-тренерка зі стажем, дієтологиня, легкоатлетка, організаторка спортивної дівочої команди, нутриціологиня, з якою можна буде обговорити тему здорового способу життя.

Попередній запис з 9.00 до 17.00 за телефоном: 098 791 0213.

З собою треба мати гарний настрій, фітнес гумки та спортивну форму. Також планується чаювання.

Захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм та заходів безпеки під час воєнного стану за адресою: вул. Європейська, 66/13.