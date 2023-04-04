«Завжди був на позитиві»: Кременчук попрощався з воїном Денисом Василенком

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 507

Поховали захисника України поруч з іншими загиблими військовослужбовцями на Свіштовському цвинтарі

Сьогодні, 4 квітня, у Палаці культури Кременчука попрощалися з військовим Денисом Василенком. Військовий загинув 22 березня на Донеччині. Прощання відбулося у Палаці культури, де зійшлися рідні, близькі, побратими, колеги та представники міської влади.

Денис Володимирович Василенко народився 13 липня 1988 року у Кременчуці. Тривалий час працював у виправній колонії №69 та на різних підприємствах. Захищав країну з початку російсько-української війни у 2014 році.

Денис Василенко захищав нашу державу від російської військової агресії практично з перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України. Призвали його по мобілізації Кременчуцьким РТЦК і СП. Був солдатом стрільцем 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти військової частини А-7311.

Загинув 22 березня 2023 року на Донеччині в районі населеного пункту Тоненьке під час виконання бойового завдання, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові.

— Працював у виправній колонії №69, багато співробітників сьогодні прийшли прощатися. Ще у 2014 році пішов воювати, пройшов АТО/ООС, звільнився. Далі працював на різних підприємствах. Призваний по мобілізації 9 березня й направлений в щойно сформовану частину — тероборону. Денис обіймав посаду стрільця. Оскільки пройшов АТО, то вправно користуватися зброєю, підказував своїм побратимам ази поводження з нею. Підрозділ направили у зону бойових дій. У ході артилерійського обстрілу Денис Василенко загинув 22 березня цього року поблизу населеного пункту Тоненьке, що на Донеччині. Хоронять його у закритій труні, адже на тілі численні пошкодження. Ви ж бачили, сьогодні тут поруч батько, брат, багато тих, хто служив із Денисом, із його роти. На жаль, йдуть від нас молоді хлопці, але вони стоять там, де треба захищати територіальну цілісність України, — розповів військовослужбовець із позивний «Художник».

Побратими — старший стрілець Сергій Дзюбан і головний сержант Володимир Тимошенко — згадують Дениса, як позитивного та веселого. Їх призвали з перших днів повномасштабного вторгнення, й чоловіки служили в одній роті, несли чергування у Кременчуці та у зоні бойових дій.

— Ми разом допомагали офіцерському складу з діловодства. Виявляється, що він гарний фахівець саме з цього. Допомагали в роботі з документами. Він завжди був веселим, обличчя веселе, завжди усміхнений. Якщо щось говориш, а він суворо відповів — значить настрою немає, — розповів Сергій Дзюбан.

Денис завжди був на позитиві, тому й мав позивний «Веселий».

— Як і воїн виходив з усмішкою на всі бойові завдання. Воював, як всі. Не було моментів, щоб вагався — якщо треба він йде, — додав Володимир Тимошенко.

Військовослужбовець із прозивним «Зима» зауважив, що Денис був компетентним в усіх питаннях.

Схилившись на коліно, кременчужани утворили живий коридор та віддали шану загиблому захиснику України. Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.