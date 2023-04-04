На Полтавщині зростає кількість хворих на COVID-19, яким потрібна киснева терапія

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У зв’язку зі зростанням на Полтавщині рівня захворюваності на COVID-19 зросла кількість госпіталізованих пацієнтів і відповідно тих, які потребують кисневої терапії.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак під час щотижневої апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації.

За його словами, сьогодні на Полтавщині працюють 124 пункти щеплення та 69 мобільних бригад. За весь час проведено 1 506 878 протиковідних щеплень.

— За останній тиждень в області вакцинували 2 161 людину, — зазначив Віктор Лисак.

Раніше ми писали, що на Полтавщині є потреба у посиленні протиковідних заходів у торговельних центрах, ринках і транспорті.