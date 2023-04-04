На Полтавщині є потреба у посиленні протиковідних заходів у торговельних центрах, ринках і транспорті

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В області спостерігається підйом захворюваності на COVID-19

Упродовж останніх тижнів медики Полтавщини фіксують ріст захворюваності на COVID-19. Найбільша кількість хворих — у Полтавській, Кременчуцькій, Карлівській та Горішньоплавнівській громадах.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак під час щотижневої апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Віктор Лисак

За його словами, ситуація лишається складною й напруженою. Упродовж останніх трьох тижнів спостерігається постійний підйом захворюваності на коронавірус. У порівнянні з показниками минулого тижня зростання +235 осіб, тобто відбувся приріст захворюваності на 13,7%.

— Найбільшу увагу слід приділити протиепідемічним заходам, особливо в місцях масового перебування. Звертаюся із цим проханням до голів громад, роботодавців. Настав час посилювати протиепідемічні заходи, зокрема в торговельних центрах, ринках, транспорті. Окрім того, після канікул у школи виходять діти. Потрібно серйозно посилити профілактичну роботу в закладах освіти. Головне завдання — запобігати подальшому розповсюдженню коронавірусної інфекції, — наголосив Віктор Лисак.

Раніше ми писали, на Полтавщині посилять заходи щодо протидії захворюваності на кір.