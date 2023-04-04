На Полтавщині є потреба у посиленні протиковідних заходів у торговельних центрах, ринках і транспорті

Упродовж останніх тижнів медики Полтавщини фіксують ріст захворюваності на COVID-19. Найбільша кількість хворих — у Полтавській, Кременчуцькій, Карлівській та Горішньоплавнівській громадах.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак під час щотижневої апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації.
За його словами, ситуація лишається складною й напруженою. Упродовж останніх трьох тижнів спостерігається постійний підйом захворюваності на коронавірус. У порівнянні з показниками минулого тижня зростання +235 осіб, тобто відбувся приріст захворюваності на 13,7%.
Раніше ми писали, на Полтавщині посилять заходи щодо протидії захворюваності на кір.
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