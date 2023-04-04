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На Полтавщині посилять заходи щодо протидії захворюваності на кір 

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 225

 

Жителям області доступні майже 10 тисяч доз вакцин проти кору

На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердили План дій щодо готовності та реагування на спалах кору в Полтавській області. Він передбачає насамперед зниження ризиків зараження вразливих верств населення і першочергову вакцинацію цих груп.

За словами генерального директора Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Андрія Хайлова, в області є 9 704 дози вакцин проти кору.

— У регіоні є достатня кількість вакцин, кабінети та пункти проведення щеплень забезпечені всім необхідним для проведення імунізації. Важливо робити щеплення дітям своєчасно, адже кількість невакцинованих дітей може викликати ріст захворюваності. Нині зафіксовано спалахи кору в Рівненській, Тернопільській і Волинській областях, — наголосив Андрій Хайлов.

Торік на Полтавщині зробили достатньо щеплень від кору, паротиту та краснухи. Показники становлять понад 98% виконання річного плану щодо охоплення щепленням дітей та дорослих.

Також на комісії затвердили склад робочої групи з питань готовності та реагування на спалахи кору в Полтавській області.

Раніше ми писали, що робити, якщо ваша дитина контактувала з хворими на кір.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Полтавська обласна військова адміністрація
Теги: кір вакцинація комісія ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» статистика
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