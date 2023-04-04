На Полтавщині посилять заходи щодо протидії захворюваності на кір 

На засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердили План дій щодо готовності та реагування на спалах кору в Полтавській області. Він передбачає насамперед зниження ризиків зараження вразливих верств населення і першочергову вакцинацію цих груп.
За словами генерального директора Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Андрія Хайлова, в області є 9 704 дози вакцин проти кору.
Торік на Полтавщині зробили достатньо щеплень від кору, паротиту та краснухи. Показники становлять понад 98% виконання річного плану щодо охоплення щепленням дітей та дорослих.
Також на комісії затвердили склад робочої групи з питань готовності та реагування на спалахи кору в Полтавській області.
Раніше ми писали, що робити, якщо ваша дитина контактувала з хворими на кір.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.