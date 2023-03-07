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В Україні виявили 2 випадки кору. Якщо не вакцинували свою дитину, зараз саме час

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 201

 

Дві дози вакцини захищають від кору

В Україні зареєстровані два випадки кору, про це повідомляє МОЗ. Обидві дитини – з однієї родини, одна з них раніше отримала першу дозу щеплення проти кору, друга не була вакцинована. Дітям надають усю необхідну меддопомогу, а тим, хто з ними контактував (всі контактні особи раніше щеплені), провели ПЛР-дослідження для виявлення кору (результати – негативні). За всіма ведеться медичне спостереження.

За інформацією завідувача Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Андрія Полякова, кір – це дуже заразне вірусне захворювання, його збудник швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 з 10 нещеплених людей, які контактують з хворим, захворіють.

Кір – одна з головних причин дитячої смертності у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі 30-40 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень.

Інкубаційний період кору (період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6-21 день. Потім проявляються симптоми: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювота. На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.

Кір небезпечний серйозними ускладненнями: пневмонією, отитом, енцефалітом (запаленням мозку) тощо, а також може призвести до інвалідності та смерті. Ліків проти кору не існує, проте захворюванню можна запобігти.

Завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів. За даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, отже, щеплення зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі. Переважна більшість європейців мають усі щеплення КПК (кір, краснуха, паротит) за календарем, тож у більшості країн Європи поширення кору вдалося зупинити. Проблемними залишаються ті країни, де рівень охоплення щепленнями недостатній. Серед них – і Україна.

Дві дози вакцини захищають від кору. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей в Україні вакцинують від кору в рік, а в 6 років здійснюють планову ревакцинацію. Крім того, якщо вашій дитині від 6 місяців, то за наявності епідемічних показань, можна ввести нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша доза вакцинації.

Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Високий рівень охоплення населення вакцинацією формує так званий колективний імунітет. Кір не поширюється там, де рівень охоплення вакцинацією не нижчий за 98%. Тож закликаємо батьків подбати про захист своїх дітей. Вакцина в Україні є, її можна отримати у педіатра чи сімейного лікаря безоплатно.

Нагадаємо, у Кременчуці сплеск захворюваності на кір був у 2018 році. У січні 2019 року гімназію №5 навіть закрили на карантин через це захворювання. Тоді дорослим дозволили робити щеплення від кору.

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Як довго формується і зберігається імунітет після щеплення від різних хвороб

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Автор: Катерина Турубара
Теги: кір вакцинація вакцина захворюваність
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