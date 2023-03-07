Кременчукводоканал купив труб та арматури на 6,5 млн гривень

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Третього березня КП «Кременчукводоканал» уклав договір з ТОВ «Інсталпласт» на постачання труб, відводів, втулок, муфт, колін тощо (понад 40 найменувань). Ціна угоди склала 6,49 млн гривень. Про це свідчить оголошення в системі Prozorro.

Договір у системі не опублікований, а закупівлю провели без конкурсу. Очікувана вартість збігається з ціною договору, тобто без економії.

Відомо, що поставку товарів мають здійснити до 31 грудня 2021 року на адресу КП «Кременчукводоканал».

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Інсталпласт» зареєстроване 8 років у Львівській області тому у Львові. Фірма позиціонує себе як найбільший виробник пластикових труб. За результатами торгів підприємство виконувало поставки труб до водоканалів багатьох міст України.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», у листопаді 2022 року КП «Кременчукводоканал» отримає з державного бюджету 59,7 млн гривень субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури. На ці гроші планувалося придбати обладнання, автоцистерну для харчових рідин; засувки для заміни на водогонах технічної, питної води та на очисних спорудах водопроводу та інше.

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