З Бахмута на щиті повернувся воїн з Кременчуччини Віталій Озюменко

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Сьогодні, 7 березня, у Горішніх Плавнях попрощалися з солдатом Збройних Сил України Віталієм Вікторовичем Озюменком. Військовий загинув у Бахмуті, захищаючи Батьківщину, на російсько-українській війні.

Народився Віталій Озюменко 27 листопада 1983 року в Олександрії Кіровоградської області. У 1984 році родина переїхала до Горішніх Плавнів. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи №1, Віталій вступив до Комсомольського професійно-технічного училища №15, де здобув професію машиніста екскаватора 5 розряду.

У 2002-2004 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. З 2004 року працював на підприємствах FERREXPO: Полтавському та Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах, потім у ТОВ «Діорит». 5 липня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну.

1 березня 2023 року в бою за Україну, вірний військовій присязі, командир аеромобільного відділення солдат Збройних Сил України Віталій Озюменко героїчно загинув в районі Бахмута Донецької області.

Віталія Озюменка поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».