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Кременчук, Гроші

Кременчукводоканал та Теплоенерго закупили 10 комплектів Starlink  

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 365

Загальна сума закупівлі — 342 тис. гривень, один Starlink обійшовся від 33 до 35 тис. гривень

13 грудня 2022 року КП «Кременчукводоканал» придбав у ФОП Волков Олексій Миколайович 6 комплектів телекомутаційного обладнання Starlink internet Satellite 2gen. Про це стало відомо з оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору склала 210 тис. гривень.

Текст угоди, технічне завдання та звіт в системі не опублікований, закупівлю провели за спрощеною процедурою. Тож конкретних характеристик дізнатися неможливо. Відомо, що обладнання необхідно поставити на підприємство до 31 грудня 2022 року.

Таким чином за 1 комплект Starlink Кременчукводоканал заплатив 35 тис. гривень ($871).

Також 13 грудня КП «Теплоенерго» уклало угоду із ФОП Волков Олексій Миколайович на поставку 4 комплектів Starlink Internet Satellite 2gen Residentialy. Вартість договору склала 132 тис. гривень (33 тис. гривень за 1 комплект, або ($822). На відміну від Кременчукводоканалу, Теплоенерго договір опублікувало, однак без технічних характеристик обладнання. Термін постачання – також до кінця поточного року.

Раніше  видання Liga.Tech повідомляло, що вартість стандартного комплекту обладнання на сайті Starlink для країн, де є представництва компанії, становить $599. Також щомісяця доведеться віддавати від $110 абонентської плати. Щоправда, в Україні Starlink також намагаються продавати неофіційно. На OLX можна знайти з десяток пропозицій за ціною від 40 тис. гривень до 100 тис. гривень.  

За даними аналітичної системи YouControl, ФОП Волков Олексій Миколайович зареєстрований 2008 року у Кременчуці. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах. В публічних закупівлях ФОП бере участь з 2021 року. За весь час було укладено 6 договорів (враховуючи два вище вказані) на загальну суму 476 тис. гривень.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у КП «Кременчукводоканал» жалілися на глобальну нестачу коштів: на підприємстві не можуть поновити застаріле обладнання та мережі, самотужки закупити хлор та активоване вугілля, каналізаційні люки, встановити лічильники на будинки й навіть виплатити зарплату працівникам. На ці потреби лише у 2022 році потрібно 308 млн гривень, у 2023 — 182,4 млн гривень, у 2025 році — 159,6 млн гривень.

Наприкінці листопада Кременчукводоканал отримав 59,7 млн гривень від держави на розвиток господарства. На ці гроші планували придбати спецавтомобіль, генератори, цистерни тощо.

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Автор: Ольга Мінчук Фото: колаж - Артем Коваленко
Теги: Кременчукводоканал Теплоенерго Starlink закупівлі
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