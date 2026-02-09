Бійці, що захищають небо над Полтавщиною, збирають кошти на зарядну станцію та ремонт автівки

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 116

Військовослужбовці 643-го окремого зенітно-кулеметного батальйону, які у складі мобільних вогневих груп знищують повітряні цілі росіян над Кременчуком, просять долучитися до збору на придбання зарядної станції EcoFlow Delta 2 (Авіа), та ремонту бойового автомобіля. Сума збору 90 тисяч гривень.

З проханням про допомогу до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся головний сержант взводу Володимир Калантаєвський.

Зарядна станція необхідна бійцям, щоб живити термінал супутникового інтернету Starlink, під час відключень електроенергії. Сам Starlink бійцям придбали і передали благодійники. Безперебійний інтернет дозволить бійцям забезпечити сталий зв’язок між групами, що перебувають на бойових чергуваннях, для оперативної комунікації. Своєю чергою автівка, що вийшла з ладу — це мінус одна вогнева група на позиціях. Половину коштів пов’язану з придбанням двигуна на авто, бійці зібрали самотужки.

У своєму дописі Володимир залишив посилання на «банку», зазначивши, що кожні 20, 50, 100 гривень допоможуть підрозділу розв’язати питання і наблизити нашу з вами перемогу.

Реквізити для допомоги: