ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Сюжети, Допомога військовим

Бійці, що захищають небо над Полтавщиною, збирають кошти на зарядну станцію та ремонт автівки

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 116

Сума збору 90 тисяч гривень

Військовослужбовці 643-го окремого зенітно-кулеметного батальйону, які у складі мобільних вогневих груп знищують повітряні цілі росіян над Кременчуком, просять долучитися до збору на придбання зарядної станції EcoFlow Delta 2 (Авіа), та ремонту бойового автомобіля. Сума збору 90 тисяч гривень.

З проханням про допомогу до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся головний сержант взводу Володимир Калантаєвський.

Зарядна станція необхідна бійцям, щоб живити термінал супутникового інтернету Starlink, під час відключень електроенергії. Сам Starlink бійцям придбали і передали благодійники. Безперебійний інтернет дозволить бійцям забезпечити сталий зв’язок між групами, що перебувають на бойових чергуваннях, для оперативної комунікації. Своєю чергою автівка, що вийшла з ладу — це мінус одна вогнева група на позиціях. Половину коштів пов’язану з придбанням двигуна на авто, бійці зібрали самотужки.

У своєму дописі Володимир залишив посилання на «банку», зазначивши, що кожні 20, 50, 100 гривень допоможуть підрозділу розв’язати питання і наблизити нашу з вами перемогу.

Реквізити для допомоги:

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: допомога військовим
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх