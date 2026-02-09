Конфлікт із перевіркою документів у кафе Полтави завершився застосуванням газового балончика

Під час інциденту в приміщенні один з чоловіків у формі розпилив перцевий балончик, унаслідок чого постраждала власниця закладу — вона отримала хімічний опік очей

24 січня у Полтаві в одному з кафе на вулиці Сінній стався конфлікт за участі групи чоловіків, які були одягнені у військову форму та балаклави. Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина», до якого за розголосом звернулись постраждалі.

За словами заявниць, подія сталася ввечері, коли в кафе перебували відвідувачі. Спочатку до закладу зайшов чоловік, який замовив каву. Згодом з’явилася група з кількох осіб у формі, які почали вимагати у нього документи, представившись працівниками ТЦК. Чоловік заявив, що готовий показати їх лише поліції та запропонував викликати правоохоронців.

Власниця кафе попросила чоловіків у формі почекати на вулиці, щоб не створювати конфлікт у приміщенні. Після цього ситуація загострилася — один із чоловіків застосував перцевий балончик. Через це жінка та інші присутні відчули різке подразнення, а власниця звернулася по медичну допомогу.

Після інциденту учасники конфлікту поїхали з місця події. Коли приїхала поліція, чоловік, у якого вимагали документи, надав їх правоохоронцям та залишив свої контакти.

Постраждала заявляє, що звернулася до поліції із заявою, однак спочатку її не внесли до реєстру досудових розслідувань. Наразі звернення зареєстроване, правоохоронці перевіряють обставини події. В обласному ТЦК повідомили, що інформації про цей інцидент не мають.

