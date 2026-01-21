ДБР перевіряє обставини травмування чоловіка під час затримання поліцією і ТЦК у Кременчуці

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 746

16 січня Шевченківський районний суд Полтави частково задовольнив клопотання слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР) і надав дозвіл на доступ до медичної картки чоловіка, який заявив про травмування під час затримання у Кременчуці поліцією і представниками територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП). Йдеться про кримінальне провадження, відкрите за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України — можливе перевищення влади або службових повноважень правоохоронцями. Про це стало відомо з ухвали суду.

Вказано, що провадження відкрили за заявою жителя Кременчука. Він повідомив, що 11 вересня 2025 року близько 21.00 поблизу одного з будинків у місті його затримували співробітники патрульної поліції та військовослужбовці ТЦК.

Під час затримання, за словами заявника, його намагалися посадити до службового автомобіля. Чоловік чинив опір, тримаючись рукою за дверну рамку авто. У цей момент дверцята нібито почали зачиняти, внаслідок чого він отримав травму пальця лівої кисті.

Згідно з матеріалами справи, після інциденту чоловік перебував на стаціонарному лікуванні з 11 вересня по 9 жовтня 2025 року в одному з медзакладів Кременчука.

У січні 2026 року слідчі призначили судово-медичну експертизу, однак експерт звернувся з клопотанням про надання оригіналу медичної карти, без якої неможливо повноцінно оцінити характер і ступінь тілесних ушкоджень.

Деталі справи

Додамо, що у грудні суд ухвалив рішення у цій справі щодо затриманого кременчуківця. За версією поліції, близько 20.58 громадянин нібито ігнорував вимоги патрульних, відмовлявся пред’являти документи, вступав у фізичний контакт із поліцейським та намагався залишити місце події.

У суді звинувачений вину не визнав, а пояснив, що повертався з тренування, зайшов до магазину та придбав пляшку пива, яку не відкривав. У дворі він зустрів знайомого, після чого вони сіли на лавку. Коли на виклик про нібито розпивання алкоголю прибув патруль, чоловік звернув увагу поліціянтів на іншу компанію поруч, однак, за його словами, його проігнорували. Чоловік також зазначив, що не мав документів при собі, проте запропонував пройти додому, щоб їх надати. Цю пропозицію поліціянти також не прийняли.

За твердженням звинуваченого, згодом до них під'їхали ще двоє осіб у цивільному, які силою намагалися помістити його до автомобіля. у процесі він травмував палець руки, його госпіталізували.

Долучені до матеріалів справи відеозаписи, а також медичні документи засвідчили відсутність алкоголю в його крові та відсутність ознак агресивної поведінки з його боку.

Показання свідків також не підтвердили версію правоохоронців. Очевидці повідомили, що пляшка пива залишалася закритою, чоловік не чинив опору, а тілесні ушкодження виникли вже під час затримання. Родичі та сусіди наголосили, що правоохоронці не пояснювали підстав своїх дій і не надали можливості скористатися правовою допомогою.

Захист у суді наполягав: відсутність документів при собі не є підставою для притягнення до відповідальності за ст. 185 КУпАП, так само як і сама по собі відмова виконувати нечітко сформульовані або незаконні вимоги. Крім того, адвокат звернув увагу на процесуальні порушення під час складання матеріалів — зокрема, на суперечності в протоколах та відсутність сторонніх свідків.

Оцінивши сукупність доказів — пояснення сторін, показання свідків, відеофіксацію та медичні документи — суд дійшов висновку, що в діях чоловіка відсутній склад адміністративного правопорушення. Провадження було закрито.