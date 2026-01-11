ГО "Захист держави"
Полтавщина, Війна

Суд продовжив обов’язки підозрюваному у справі про розкрадання дизпалива з військової частини на Полтавщині

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 148

 На Полтавщині підозрюють чоловіка в купівлі дизпалива, викраденого військовими

Шевченківський районний суд Полтави продовжив строк обов’язків для чоловіка, якого підозрюють у пособництві розкраданню дизельного палива з військової частини в умовах воєнного стану. Відповідну ухвалу винесли 8 січня.

За даними слідства, йдеться про мешканця Полтавської області, який, за версією правоохоронців, заздалегідь погодився купувати дизельне пальне, викрадене військовослужбовцями з однієї з військових частин. Слідчі вважають, що організатор схеми залучив до незаконних дій водіїв-заправників, які мали постійний доступ до пального під час перевезень. Вони, використовуючи технічні особливості автоцистерн та маніпулюючи з обліковими документами, систематично зливали надлишки дизелю.

Паливо вивозили у лісосмугу поблизу військової частини, переливали у каністри, після чого транспортували до приватних господарських приміщень. Частину викраденого дизелю, за матеріалами справи, реалізували підозрюваному, який не був військовослужбовцем, але знав, що пальне має злочинне походження.

Слідство задокументувало щонайменше сім епізодів викрадення пального. Загалом, за встановленими фактами, з військової частини незаконно вивезли понад дві тисячі літрів дизельного палива на десятки тисяч гривень. Частину пального та обладнання для його зберігання і перекачування правоохоронці вилучили під час обшуків.

Підозрюваному інкримінують пособництво у викраденні військового майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. 

У листопаді 2025 року суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Після внесення понад 943 тисяч гривень застави його звільнили з-під варти, але зобов’язали виконувати низку процесуальних обов’язків — не залишати місце проживання без дозволу, з’являтися за викликом слідчого та суду, не спілкуватися зі свідками і здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, за даними слідства, схему організував військовий, відповідальний за обслуговування техніки для транспортування пального до підрозділів у північних та східних областях України, зокрема в райони активних бойових дій.

Усім фігурантам справи (організатору, трьом водіям та цивільному) інкримінують викрадення військового майна, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Автор: Телеграф Джерело фото: auto.bigmir.net
Теги: ДБР пальне
