Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині військові крали пальне, призначене для бойових підрозділів — ДБР

Вчора, 17:27 Переглядів: 1 073

 

П'ятьох фігурантів взяли під варту, ще одному призначили домашній арешт

На Полтавщині військовослужбовці систематично крали пальне, яке призначалося для бойових підрозділів Збройних сил України. Про це інформують у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, схему організував військовий, відповідальний за обслуговування техніки для транспортування пального до підрозділів у північних та східних областях України, зокрема в райони активних бойових дій. До протиправної діяльності він залучив чотирьох водіїв автоцистерн. Під час кожного рейсу вони зливали по кількасот літрів дизелю. Наразі задокументовано щонайменше 15 тонн нестачі, однак слідчі допускають, що реальні обсяги викраденого значно більші.

 

Викрадене пальне переливали у каністри та передавали організатору, який продавав його приблизно по 40 гривень за літр. У ДБР наголошують, що такі дії позбавляли бойові підрозділи критично важливих ресурсів.

13 листопада працівники ДБР затримали організатора та його спільника — цивільного чоловіка, який скуповував та перепродавав пальне. Під час обшуків правоохоронці встановили також можливу причетність до схеми й інших військовослужбовців.

 

Організатору, трьом водіям та цивільному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 1 млн грн. Ще одному військовому призначили домашній арешт.

Усім фігурантам інкримінують викрадення військового майна, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили чотирьох чоловіків, які незаконно торгували дизпаливом.

Вверх