Укрзалізниця запустила онлайн-квитки на приміські поїзди

Сьогодні, 18:03

Опцію додали в застосунок УЗ, поки без пільгових квитків

Укрзалізниця за підтримки Mastercard запустила можливість купувати квитки на приміські поїзди та City Express у власному застосунку. Про це повідомили в компанії.

Тепер пасажири можуть обрати напрямок, додати багаж за потреби, оплатити поїздку і відразу отримати квиток у застосунку — без кас, черг та окремих файлів. У сервісі доступні історія пошуку, час найближчих рейсів, оновлення та оголошення УЗ.

У компанії нагадують, що чат-боти, які продавали приміські квитки, припинили роботу після кібератаки. Застосунок має замінити їх повністю.

Поки що онлайн можна купити повний або дитячий квиток. Пільгові категорії додадуть пізніше. Сервіс уже доступний для Київської, Вінницької, Житомирської, Полтавської, Миколаївської, Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Чернігівської, Хмельницької та Черкаської областей, а також частини Херсонської й Запорізької.

Застосунок Укрзалізниці працює з 2022 року, ним користуються 5,5 мільйона людей. За даними компанії, 90% квитків купують онлайн, і 70% — саме через застосунок.

Нагадаємо, що у листопаді на Полтавщині зменшили кількість рейсів приміських поїздів.