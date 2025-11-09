На Полтавщині зменшили кількість рейсів приміських поїздів

Сьогодні, 09:50

9 листопада приміські поїзди, що курсують між Полтавщиною та Харківщиною, продовжать рух за графіком. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Рух на напрямках Полтава — Орілька, Полтава — Кременчук та Полтава — Огульці забезпечено. У разі потреби на маршрути виведуть резервні тепловози, кажуть в «Укрзалізниці».

Водночас частину дублюючих рейсів тимчасово скасували, тож кількість поїздів зменшили, однак основні сполучення залишили без змін.

Без змін курсуватимуть:

№ 6657/6579 Орілька — Берестин — Полтава-Південна

№ 6574/6656 Полтава-Південна — Берестин — Орілька

№ 6578/6660 Полтава-Південна — Берестин — Орілька

№ 6651/6573 Орілька — Берестин — Полтава-Південна

№ 6653/6575 Орілька — Берестин — Полтава-Південна

№ 6580/6652 Полтава-Південна — Берестин — Орілька

№ 6805/7006 Полтава-Південна — Кременчук — Полтава-Південна

№ 6291/6354 Огульці — Полтава-Південна — Огульці

№ 6506/6505 Полтава-Південна — Огульці — Полтава-Південна

Поїзд № 6353 Огульці — Полтава-Південна прямуватиме диспетчерським розкладом, орієнтовно з відправленням об 11:20.

Тимчасово не курсуватимуть дублюючі рейси:

9 листопада: № 6659/6571, № 6572/6654, № 6576/6658, № 6655/6677, № 6537, № 6356, № 6293, № 6294, № 6295

10 листопада: № 6538 Кобеляки — Полтава-Південна

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу 8 листопада пошкоджено залізниці на Полтавщині. Через це змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів.