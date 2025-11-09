На Полтавщині зменшили кількість рейсів приміських поїздів

9 листопада приміські поїзди, що курсують між Полтавщиною та Харківщиною, продовжать рух за графіком. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Рух на напрямках Полтава — Орілька, Полтава — Кременчук та Полтава — Огульці забезпечено. У разі потреби на маршрути виведуть резервні тепловози, кажуть в «Укрзалізниці».
Водночас частину дублюючих рейсів тимчасово скасували, тож кількість поїздів зменшили, однак основні сполучення залишили без змін.
9 листопада: № 6659/6571, № 6572/6654, № 6576/6658, № 6655/6677, № 6537, № 6356, № 6293, № 6294, № 6295
10 листопада: № 6538 Кобеляки — Полтава-Південна
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу 8 листопада пошкоджено залізниці на Полтавщині. Через це змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів.
