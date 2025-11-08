Через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів (доповнено)

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 493

Через пошкодження залізничної інфраструктури змінився рух поїздів у кількох областях України, зокрема і на Полтавщин. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

На Полтавщині сьогодні за зміненими маршрутами курсуватимуть:

№ 6722 Ромодан — Полтава-Київська (замість Ромодан — Полтава-Південна);

№ 6721 Полтава-Київська — Ромодан (замість Полтава-Південна — Ромодан).

Тимчасово не курсуватимуть:

№ 6361 Ромодан — Гребінка;

№ 6522/6521 Гребінка — Ніжин;

№ 6572/6654 Полтава-Південна — Берестин — Орілька;

№ 6655/6577 Орілька — Берестин — Полтава-Південна.

Доповнено:

Крім того, як розповіли в «Укрзалізниці», для пасажирів поїздів № 725 Харків — Київ Інтерсіті+ буде організована посадка по Полтаві, куди їх доправлятимуть електропотягом.

Відповідно, пасажири поїзда № 720 Київ — Харків Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть довезені з Полтави електропоїздом.

Для продовження руху на окремих ділянках залізничники вивели резервні тепловози. Через це можливі затримки у графіку.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень.