Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: резолюція, що визначає проблеми й напрямки дії
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Полтавщина

Через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів (доповнено)

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 493

Деякі потяги курсують із затримками

Через пошкодження залізничної інфраструктури змінився рух поїздів у кількох областях України, зокрема і на Полтавщин. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

На Полтавщині сьогодні за зміненими маршрутами курсуватимуть:

  • № 6722 Ромодан — Полтава-Київська (замість Ромодан — Полтава-Південна);
  • № 6721 Полтава-Київська — Ромодан (замість Полтава-Південна — Ромодан).

Тимчасово не курсуватимуть:

  • № 6361 Ромодан — Гребінка;
  • № 6522/6521 Гребінка — Ніжин;
  • № 6572/6654 Полтава-Південна — Берестин — Орілька;
  • № 6655/6577 Орілька — Берестин — Полтава-Південна.

Доповнено: 

Крім того, як розповіли в «Укрзалізниці», для пасажирів поїздів № 725 Харків — Київ  Інтерсіті+ буде організована посадка по Полтаві, куди їх доправлятимуть електропотягом. 

Відповідно, пасажири поїзда № 720 Київ — Харків  Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть довезені з Полтави електропоїздом.

Для продовження руху на окремих ділянках залізничники вивели резервні тепловози. Через це можливі затримки у графіку.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень.

0
Автор: Телеграф
Теги: потяг Укрзалізниця
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх