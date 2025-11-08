Через пошкодження залізничної інфраструктури змінився рух поїздів у кількох областях України, зокрема і на Полтавщин. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
На Полтавщині сьогодні за зміненими маршрутами курсуватимуть:
Тимчасово не курсуватимуть:
Крім того, як розповіли в «Укрзалізниці», для пасажирів поїздів № 725 Харків — Київ Інтерсіті+ буде організована посадка по Полтаві, куди їх доправлятимуть електропотягом.
Відповідно, пасажири поїзда № 720 Київ — Харків Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть довезені з Полтави електропоїздом.
Для продовження руху на окремих ділянках залізничники вивели резервні тепловози. Через це можливі затримки у графіку.
Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації.
На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень.
