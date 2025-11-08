Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі у Горішніх Плавнях — міська рада

За попередньою інформацією, російські війська завдали ударів по кількох об’єктах енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього Горішні Плавні залишилися без електропостачання. Про це повідомила міська рада на Фейсбук-сторінці.

Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення постачання води, водовідведення та теплопостачання. Місто переведено у режим надзвичайної ситуації.

Влада закликала мешканців зберігати спокій, допомагати людям, які цього потребують.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників.



