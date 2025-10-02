У Кременчуцькому районі чули серію вибухів: що відомо

2 жовтня, близько 22.40, жителі Кременчуцького району чули вибухи. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Раніше в Повітряних силах повідомляли про рух безпілотників в області, тож ймовірно містяни чули роботу протиповітряної оборони.
Офіційних коментарів від облвійськадміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, що у ніч на 18 вересня Росія вдарила по залізниці на Миргородщині. А на день раніше російський безпілотник влучив по автозаправній станції. Постраждали шестеро людей, пошкоджено автомобілі та будівлю. ДСНС ліквідувала пожежу, СБУ розслідує воєнний злочин.
