Росія вдарила по залізниці на Миргородщині: одна людина травмована

Сьогодні, 07:54 Переглядів: 76

Уночі Росія атакувала залізничну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавщини. Внаслідок ударів виникли пожежі, які локалізували підрозділи ДСНС. Одна людина отримала травми. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

Як повідомили в «Укрзалізниці», через пошкодження та тимчасове знеструмлення кількох ділянок затримуються кілька пасажирських поїздів — до 3 годин. Серед них:

№102 Херсон — Краматорськ,

№63/111 Харків, Ізюм — Львів,

№64/112 Львів — Харків, Ізюм,

№791 Кременчук — Київ.

Станом на 7.00 пошкодження локалізовано, напругу відновлено. Поїзди продовжують рух у штатному режимі.

Також у Полтавській області внесли зміни у графік приміських поїздів. Скасували рейс №6722 Ромодан — Полтава-Південна. Поїзди №6724 Ромодан — Полтава-Південна та №6361 Ромодан — Гребінка курсують із резервними тепловозами та можливими затримками.

Нагадаємо, що напередодні російський безпілотник влучив по автозаправній станції. Постраждали шестеро людей, пошкоджено автомобілі та будівлю. ДСНС ліквідувала пожежу, СБУ розслідує воєнний злочин.