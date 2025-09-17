Зросла кількість постраждалих внаслідок влучання безпілотника у АЗС на Полтавщині — прокуратура

Станом на 20.00 годину кількість травмованих внаслідок влучання безпілотника у автозаправну станцію у Полтавському районі зросла до шести. П’ятьох водіїв та працівницю АЗС госпіталізовано до лікарні. Жінка перебуває у тяжкому стані. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Обстріл збройних сил РФ стався ввечері 17 вересня. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури СБУ в Полтавській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнного злочину).

Нагадаємо, російський безпілотник влучив по автозаправній станції у Полтавському районі. У результаті влучання виникла пожежа, розповіли у Полтавській обласній військовій адміністрації.