Російський безпілотник влучив по автозаправній станції у Полтавському районі. У результаті влучання виникла пожежа. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
За попередньою інформацією ОВА, одна людина травмована.
Станом на 20.00 годину кількість травмованих внаслідок влучання безпілотника у автозаправну станцію у Полтавському районі зросла до шести. П’ятьох водіїв та працівницю АЗС госпіталізовано до лікарні. Жінка перебуває у тяжкому стані. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
Нагадаємо, у ніч на 17 вересня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Унаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі.
