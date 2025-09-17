Російський безпілотник влучив по автозаправній станції у Полтавському районі. У результаті влучання виникла пожежа. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За попередньою інформацією ОВА, одна людина травмована.

Доповнено:

Станом на 20.00 годину кількість травмованих внаслідок влучання безпілотника у автозаправну станцію у Полтавському районі зросла до шести. П’ятьох водіїв та працівницю АЗС госпіталізовано до лікарні. Жінка перебуває у тяжкому стані. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Унаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі.