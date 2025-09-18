ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

На Полтавщині внаслідок обстрілу дронами АЗС постраждали п’ятеро людей — поліція

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 337

 Вибух зруйнував АЗС та пошкодив вантажівки

17 вересня Росія атакувала Полтавщину ударними дронами. Унаслідок удару постраждали п’ятеро людей та пошкоджено автозаправну станцію. Про це повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов.

Серед травмованих — 34-річна операторка АЗС та четверо водіїв цивільних вантажних авто (30, 36 та двоє 50-річних), що були припарковані неподалік. Усі вони госпіталізовані.

Для ліквідації наслідків працювали поліція, вибухотехніки, СБУ, рятувальники, медики, комунальні служби та волонтери.

Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки удару. Зібрані матеріали використають як доказ воєнних злочинів РФ у міжнародних судах.

Нагадаємо, що вчора прокуратура заявляла про шістьох постраждалих, а надзвичайники — про чотирьох.

0
Автор: Руслана Горгола
