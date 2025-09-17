Заправка у Полтавському районі, в яку влучив БпЛА, обрушилась

Вчора, 23:41 Переглядів: 311

17 вересня у Полтавському районі російський безпілотник влучив по автозаправній станції. Внаслідок удару виникла пожежа та зруйнована будівля. Про це повідомили в ДСНС України.

Постраждали четверо людей — троє водіїв та касирка. Вогонь пошкодив автомобілі, обладнання та приміщення станції.

До ліквідації наслідків залучали рятувальників, піротехніків, кінологів, а також спеціальну техніку та інженерне обладнання. Пожежу загасили, завали розібрали.