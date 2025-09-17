На Полтавщині працювала ППО: уламки безпілотника впали на територію підприємства — ОВА

У ніч на 17 вересня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Унаслідок падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Рятувальники загасили пожежу. Постраждалих немає, вказують в ОВА.
Нагадаємо, у ніч на 7 вересня Кременчук зазнав збройної атаки РФ.
