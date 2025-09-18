Нічна атака РФ по залізниці на Полтавщині: прокурори та слідчі розслідують воєнний злочин

У ніч на 18 вересня російські війська атакували ударними дронами залізничну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавщини. Внаслідок влучань спалахнули пожежі, які локалізували рятувальники ДСНС. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Осколкове поранення отримав 58-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.
За попередніми даними, росіяни застосували безпілотники типу «Герань-2».
СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України — «воєнний злочин». Слідчі та прокурори документують наслідки атаки.
Нагадаємо, через це затрималась низка поїздів.
Напередодні російський безпілотник влучив по автозаправній станції. Постраждали шестеро людей, пошкоджено автомобілі та будівлю. ДСНС ліквідувала пожежу, СБУ розслідує воєнний злочин.
