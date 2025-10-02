Полтавець за допомогою «плаща-невидимки» хотів потрапити до Молдови

За 4,5 тисячі доларів чолвоікові та двом його компанйонам прислали електронну карту «безпечного» перетину кордону

Троє чоловіків, серед яких і житель Полтавщини, намагалися незаконно потрапити до Молдови в обхід пунктів пропуску. Про це повідомили у прессужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Відомо, що задля перетину державного кордону чоловіки використали спеціальні плащі, які мали б лишити їх непоміченими у тепловізорі.

Прикордонники виявили чоловіків, коли ті відпочивали в покинутій будівлі неподалік кордону.

Затримані зізналися, що знайшли маршрут у телеграм-каналі, де за 4,5 тисячі доларів США отримали електронну карту обходу офіційних пунктів пропуску. До перетину готувалися заздалегідь, зокрема й придбали камуфльовані накидки для маскування.

На порушників склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину державного кордону. Подальше рішення щодо них ухвалюватиме суд.

