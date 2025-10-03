Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Полтавщину без світла лишилися близько 8 тисяч споживачів у Карлівській громаді. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Без світла у Карлівській громаді лишилися і 30 юридичних об'єктів. Загалом знеструмлені 11 населених пунктів.
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу пошкоджень зазнали і газовидобувні об'єкти ДТЕК на Полтавщині.
