Внаслідок нічного обстрілу у Карлівській громаді без світла лишилися понад 8 тисяч користувачів — Когут

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 189

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Полтавщину без світла лишилися близько 8 тисяч споживачів у Карлівській громаді. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Без світла у Карлівській громаді лишилися і 30 юридичних об'єктів. Загалом знеструмлені 11 населених пунктів.

— Н а даний час проводяться роботи щодо відновлення електропостачання. Маємо надію, що орієнтовно о 14.00-15.00 всім абонентам буде відновлено електропостачання, — зазначив Когут.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу пошкоджень зазнали і газовидобувні об'єкти ДТЕК на Полтавщині.