Російська атака пошкодила газовидобувні об’єкти ДТЕК на Полтавщині

У ніч на 3 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру компанії ДТЕК Нафтогаз. Про це повідомили в компанії.
Під час ударів застосовували дрони-камікадзе та ракети. Унаслідок атаки зупинили роботу кількох об’єктів газовидобутку на Полтавщині.
У ДТЕК наголосили, що енергетики роблять усе можливе для відновлення роботи та мінімізації наслідків обстрілів.
Нагадаємо, цієї ночі Полтавщина потрапила під масовану ракетно-дронову атаку. У різних частинах області зафіксовані влучання та падіння уламків збитих повітряних цілей. У Полатвській громаді постраждала цивільна інфраструктура та 17 житлових будинків. Попередньо обійшлося без постраждалих. Понад 140 рятувальників Полтавщини залучили до ліквідації наслідків нічної ракетно-дронової атаки в області. Під час гасіння пожежі один із пожежних автомобілів отримав пошкодження внаслідок повторного удару. Особовий склад не зачепило — рятувальники не постраждали.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.