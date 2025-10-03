ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

Російська атака пошкодила газовидобувні об’єкти ДТЕК на Полтавщині

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 338 Коментарів: 2

 Через удари дронів і ракет частину об’єктів довелося зупинити

У ніч на 3 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру компанії ДТЕК Нафтогаз. Про це повідомили в компанії.

Під час ударів застосовували дрони-камікадзе та ракети. Унаслідок атаки зупинили роботу кількох об’єктів газовидобутку на Полтавщині.

У ДТЕК наголосили, що енергетики роблять усе можливе для відновлення роботи та мінімізації наслідків обстрілів.

Нагадаємо, цієї ночі Полтавщина потрапила під масовану ракетно-дронову атаку. У різних частинах області зафіксовані влучання та падіння уламків збитих повітряних цілей. У Полатвській громаді постраждала цивільна інфраструктура та 17 житлових будинків. Попередньо обійшлося без постраждалих. Понад 140 рятувальників Полтавщини залучили до ліквідації наслідків нічної ракетно-дронової атаки в області. Під час гасіння пожежі один із пожежних автомобілів отримав пошкодження внаслідок повторного удару. Особовий склад не зачепило — рятувальники не постраждали.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: наслідки атаки ДТЕК
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

5 344
zzzzzz:
Сьогодні, 11:16

К@цапське лайно


0 0
50
zzzzzzz:
Сьогодні, 11:59

Цитата: zzzzzz

К@цапське лайно

шо, сам себе здав, під@ре к@ц@пське.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
