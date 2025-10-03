Полтавщину атакували ракетами та «шахедами»: пошкоджені енергетичні об’єкти й житло

У ніч на 3 жовтня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Полтавській області, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони.
Як повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут, у регіоні зафіксовані влучання та падіння уламків у різних місцях. Постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури.
У Полтавській громаді уламки пошкодили приватний житловий будинок. Обійшлося без жертв і постраждалих.
За даними моніторингових каналів, по області цієї ночі було випущено до 25 ракет і понад 100 дронів-камікадзе «Shahed».
Нагадаємо, вибухи вночі чули і жителі Кременчуцького району.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.