У Полтаві комунальні служби ліквідовують наслідки нічної атаки. Про це повідомила виконувачка обов’язків міського голови Катерина Ямщикова.
Станом на 10.00 зафіксовано пошкодження 16 багатоквартирних будинків, одного приватного та одного комунального підприємства.
За результатами попереднього обстеження, у місті пошкоджено:
Соціальні працівники продовжують фіксувати збитки, мешканцям надають допомогу.
Також постраждала низка об’єктів комунального господарства, повідомила Ямщикова. Зокрема, пошкоджені теплиці, де вирощують рослини для озеленення громади.
Наразі триває опис завданої шкоди та роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Через це в місті частково перекрито вулицю Нижньомлинську.
Нагадаємо, що понад 140 рятувальників Полтавщини залучили до ліквідації наслідків нічної ракетно-дронової атаки в області. Під час гасіння пожежі один із пожежних автомобілів отримав пошкодження внаслідок повторного удару. Особовий склад не зачепило — рятувальники не постраждали.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.