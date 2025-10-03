У Полтаві зафіксували пошкодження 17 будинків через нічну атаку — Ямщикова (доповнено)

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 467

У Полтаві комунальні служби ліквідовують наслідки нічної атаки. Про це повідомила виконувачка обов’язків міського голови Катерина Ямщикова.

Станом на 10.00 зафіксовано пошкодження 16 багатоквартирних будинків, одного приватного та одного комунального підприємства.

За результатами попереднього обстеження, у місті пошкоджено:

41 вікно;

1 міжкімнатні двері;

1 дах.

Соціальні працівники продовжують фіксувати збитки, мешканцям надають допомогу.

Доповнено:

Також постраждала низка об’єктів комунального господарства, повідомила Ямщикова. Зокрема, пошкоджені теплиці, де вирощують рослини для озеленення громади.