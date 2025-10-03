Прокуратура розслідує наслідки масованої атаки на Полтавщину: відкрили 9 проваджень

Вночі росіяни били по області «шахедами» та ракетами Х-35, постраждали енергетика і житло

У ніч із 2 на 3 жовтня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Полтавській області. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За попередньою інформацією, окупанти застосували дрони-камікадзе типу «Герань-2» та ракети Х-35.

Унаслідок влучань і падіння уламків у Полтаві, Полтавському та Миргородському районах пошкоджені приватні будинки, об’єкти енергетичної інфраструктури та приміщення виправної установи. Кількість зруйнованих і пошкоджених будівель уточнюється. Зафіксовано, що жертв і постраждалих немає.

За процесуального керівництва обласної прокуратури та слідчих СБУ розпочато досудове розслідування у 9 кримінальних провадженнях за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ на території області.

Нагадаємо, що Полатвській громаді постраждала цивільна інфраструктура та 17 житлових будинків. Унаслідок атаки зупинили роботу кількох об’єктів газовидобутку на Полтавщині. Понад 140 рятувальників Полтавщини залучили до ліквідації наслідків нічної ракетно-дронової атаки в області. Під час гасіння пожежі один із пожежних автомобілів отримав пошкодження внаслідок повторного удару. Особовий склад не зачепило — рятувальники не постраждали.