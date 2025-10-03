ГО "Захист держави"
Як правильно прати пледи — поради газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:03

Ефективний догляд за пледом може продовжити його термін служби та зберегти якість матеріалу

Постійний атрибут домашнього затишку — м’який теплий плед. Він гармонійно доповнює дизайн інтер'єру, додає йому особливу домашню атмосферу, а також відмінно зігріває

Ефективний догляд за пледом може продовжити його термін служби та зберегти якість матеріалу. Ось кілька рекомендацій щодо догляду в залежності від матеріалу:

Вовняні пледи можна прати вручну в холодній воді з м’яким миючим засобом для вовни. Уникайте використання гарячої води та сильного тертя, щоб уникнути усадки.

Найкраще сушити такий виріб на горизонтальній поверхні, щоб уникнути деформації. Уникайте високих температур та прямих сонячних променів.

Бавовняні та лляні пледи зазвичай можна прати в машині. Дотримуйтесь інструкцій на етикетці. Використовуйте ніжний засіб для прання. Висушування бавовняні та лляні пледи на свіжому повітрі або в сушильній машині на низькій температурі.

Флісові пледи часто можуть стиратися в машині. Використовуйте ніжний засіб для прання та пральний режим для делікатних тканин. Можна сушити в сушильній машині за низької температури. Уникайте високих температур, щоб уникнути їх перегріву.

Загальні рекомендації

  • Уникайте використання хімічних відбілювачів або засобів відбілювання, оскільки вони можуть пошкодити натуральні волокна і змінити колір пледа.
  • Уникайте механічного впливу. Перекручування та сильне тертя можуть призвести до втрати форми та зносу волокон.
  • Зберігайте пледи в прохолодному, сухому місці, щоб уникнути цвілі та запахів.
  • Пледи з натуральних волокон краще зберігати в тканинних сумках або на полицях, щоб зберегти форму.
  • Важливо пам’ятати, що кожен матеріал потребує підходу до догляду. Завжди дотримуйтесь вказівок на етикетці та рекомендацій виробника.
Автор: Мирослава Українська
Теги: прання будинок
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

