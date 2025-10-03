Як правильно прати пледи — поради газети «Для дому і сім'ї»

Постійний атрибут домашнього затишку — м’який теплий плед. Він гармонійно доповнює дизайн інтер'єру, додає йому особливу домашню атмосферу, а також відмінно зігріває

Ефективний догляд за пледом може продовжити його термін служби та зберегти якість матеріалу. Ось кілька рекомендацій щодо догляду в залежності від матеріалу:

Вовняні пледи можна прати вручну в холодній воді з м’яким миючим засобом для вовни. Уникайте використання гарячої води та сильного тертя, щоб уникнути усадки.

Найкраще сушити такий виріб на горизонтальній поверхні, щоб уникнути деформації. Уникайте високих температур та прямих сонячних променів.

Бавовняні та лляні пледи зазвичай можна прати в машині. Дотримуйтесь інструкцій на етикетці. Використовуйте ніжний засіб для прання. Висушування бавовняні та лляні пледи на свіжому повітрі або в сушильній машині на низькій температурі.

Флісові пледи часто можуть стиратися в машині. Використовуйте ніжний засіб для прання та пральний режим для делікатних тканин. Можна сушити в сушильній машині за низької температури. Уникайте високих температур, щоб уникнути їх перегріву.

Загальні рекомендації