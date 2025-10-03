У Кременчуці суд виніс вирок водієві-учаснику ДТП, внаслідок якого загинула пішоходка

Суд встановив, що водій був неуважний та не стежив за дорожньою обстановкою

У Кременчуці суд виніс вирок водієві, який наприкінці лютого спричинив аварію на перехресті вулиць Софіївської та Лейтенанта Покладова, внаслідок якої загинула пішоходка. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 26 вересня.

Відомо, що подія сталася 24 лютого 2025 року близько 15.40. Обвинувачений перебував за кермом автомобіля «Chevrolet Aveo» і, як йдеться у тексті вироку, «був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не відреагував на її зміну та не надав перевагу в русі автомобілю Nissan X-Trail, який рухався по головній дорозі, і допустив зіткнення». Внаслідок зіткнення автомобіль обвинуваченого відкинуло на пішохідний перехід, де під його колеса й потрапила пішоходка.

На суді обвинувачений свою провину визнав та розкаявся у скоєному. Потерпіла сторона, донька загиблої пішоходки, у суді заявила, що не має претензій до обвинуваченого та просить не позбавляти його волі, оскільки він добровільно відшкодував завдану шкоду.

Дії водія суд кваліфікував за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік. Проте на підставі ст. 75 ККУ змінив покарання на 1 рік іспитового строку.

Крім того, водій має сплатити 9700 грн за проведення експертизи, 48,5 тис. грн Національній службі здоров'я України та майже 70 тис. грн виконкому Кременчуцької міськради за відшкодування станціонарного лікування загиблої пішоходки.