У Кременчуці суд виніс вирок водієві-учаснику ДТП, внаслідок якого загинула пішоходка

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці суд виніс вирок водієві-учаснику ДТП, внаслідок якого загинула пішоходка

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 108

 

Суд встановив, що водій був неуважний та не стежив за дорожньою обстановкою

У Кременчуці суд виніс вирок водієві, який наприкінці лютого спричинив аварію на перехресті вулиць Софіївської та Лейтенанта Покладова, внаслідок якої загинула пішоходка. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду від 26 вересня.

Відомо, що подія сталася 24 лютого 2025 року близько 15.40. Обвинувачений перебував за кермом автомобіля «Chevrolet Aveo» і, як йдеться у тексті вироку, «був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не відреагував на її зміну та не надав перевагу в русі автомобілю Nissan X-Trail, який рухався по головній дорозі, і допустив зіткнення». Внаслідок зіткнення автомобіль обвинуваченого відкинуло на пішохідний перехід, де під його колеса й потрапила пішоходка.

На суді обвинувачений свою провину визнав та розкаявся у скоєному. Потерпіла сторона, донька загиблої пішоходки, у суді заявила, що не має претензій до обвинуваченого та просить не позбавляти його волі, оскільки він добровільно відшкодував завдану шкоду.

Дії водія суд кваліфікував за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік. Проте на підставі ст. 75 ККУ змінив покарання на 1 рік іспитового строку.

Крім того, водій має сплатити 9700 грн за проведення експертизи, 48,5 тис. грн Національній службі здоров'я України та майже 70 тис. грн виконкому Кременчуцької міськради за відшкодування станціонарного лікування загиблої пішоходки.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду аварія ДТП пішоходка загинула
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх