У ящиках. Насипте в ящик сухого річкового піску, поставте в нього коренеплоди так, щоб вони були вертикально і не торкалися один одного. А потім повністю засипте коренеплоди піском і обприсніть його водою — під час зберігання пісок має бути вологим.
У глині. Розведіть глину водою до густоти сметани і помажте їй кожен коренеплід. Залишіть у теплому місці, щоб глина підсохла. А потім приберіть у льох — коренеплоди можна просто розкласти на полицях.
