Коренева селера буде свіжою довго — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Найдовше кореневий селера зберігається в льоху, за умови, що його прибрали в суху погоду

У ящиках. Насипте в ящик сухого річкового піску, поставте в нього коренеплоди так, щоб вони були вертикально і не торкалися один одного. А потім повністю засипте коренеплоди піском і обприсніть його водою — під час зберігання пісок має бути вологим.

У глині. Розведіть глину водою до густоти сметани і помажте їй кожен коренеплід. Залишіть у теплому місці, щоб глина підсохла. А потім приберіть у льох — коренеплоди можна просто розкласти на полицях.