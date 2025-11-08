На Полтавщині діє спеціальний графік аварійних відключень — обленерго

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 1 231

Уранці 8 листопада за командою НЕК «Укренерго» на Полтавщині було застосовано спеціальний графік аварійних відключень (Спец.ГАВ). Про це повідомили в «Полтаваобленерго».

Це пов’язано із масованою атакою російських військ дронами та ракетами. За даними енергетиків, такі відключення необхідні, щоб запобігти порушенню роботи об’єднаної енергосистеми України.

У компанії закликали мешканців із розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, вночі та вранці 8 листопада у Кременчуці та в районі було чутно вибухи. Військові попереджали про рух ракет та безпілотників. Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації.