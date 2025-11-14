На Полтавщині судитимуть чотирьох чоловіків за незаконний продаж дизпалива

Сьогодні, 14:04

Підозрювані працювали через мобільні АЗС у Полтаві та Дніпрі

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили чотири окремі досудові розслідування та передали до суду матеріали щодо незаконного збуту дизельного пального. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

За даними слідства, чотири чоловіки протягом року продавали підакцизні товари без будь-яких дозвільних документів та ліцензій. Реалізацію пального вони здійснювали з мобільних автозаправок, які працювали у Полтаві та Дніпрі.

Замовлення на пальне приймали через сайти та соціальні мережі, після чого доставляли його у бочках.

Під час слідчих дій детективи БЕБ вилучили понад 3,6 тонни дизельного пального та 2 автомобілі, які використовувалися для нелегальної торгівлі. На все вилучене майно накладено арешт.

Усі чотири обвинувальні акти направлені до суду за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут пального, учинене групою осіб за попередньою змовою.

Процесуальне керівництво у провадженнях здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили трьох мешканців Лубенщини за незаконний продаж пального.